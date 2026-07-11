¡Luto en el fútbol mundial! Fallece Jayden Adams, figura de Sudáfrica en el Mundial 2026

La noticia fue confirmada por el sindicato de futbolistas de Sudáfrica, que destacó el legado deportivo y humano que deja el joven volante.

La muerte del futbolista Jayden Adams ha enlutado no solo al fútbol sudáfricano y mundial, el mediocampista de la selección de Sudáfrica y del club Mamelodi Sundowns, falleció a los 25 años. El lamentable hecho ocurrió apenas unas semanas después de su participación en el Mundial 2026 y, hasta el momento, no se han informado las causas de su deceso.

La noticia fue confirmada por allegados al jugador y por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Sudáfrica (SAFPU), que expresó sus condolencias a familiares, amigos, compañeros y clubes donde militó el futbolista.

El futbolista era considerado una de las principales promesas del fútbol sudafricano y formó parte de la histórica campaña de los 'Bafana Bafana' en el Mundial 2026, donde contribuyó a que el equipo avanzara por primera vez a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

UNA DESTACADA ACTUACIÓN EN EL MUNDIAL

Durante el torneo, Jayden Adams fue titular en los encuentros ante México y República Checa, además de sumar minutos en la victoria sobre Corea del Sur, resultado que permitió a Sudáfrica clasificar a los dieciseisavos de final por primera vez en su historia.

Su participación estuvo marcada por un difícil momento personal. Un día antes del partido frente a República Checa, el volante recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, de 72 años, sin embargo decidió permanecer con el equipo y disputar parte del compromiso para apoyar a su selección.

UNA NOTICIA LAMENTABLE

Brendine Johnson, portavoz de la familia y mentora del jugador, confirmó el fallecimiento y pidió respeto por la privacidad de sus seres queridos. Además, reveló que había conversado con Adams días atrás y que el futbolista se encontraba motivado por retomar sus actividades tras el Mundial.

Por otro lado, su partida ha generado numerosas muestras de pesar en el ámbito deportivo y deja un profundo vacío en el fútbol sudafricano.