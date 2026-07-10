Mbappé expresó su molestia con el árbitro argentino tras tardanza en sancionar penal

Mbappé admitió que perdió la concentración antes de patear el penal ante Marruecos y cuestionó la espera generada por la revisión arbitral durante el partido.

La clasificación de la selección francesa a las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó alegría en el plantel galo, sino también una situación que generó la molestia de su capitán, Kylian Mbappé.

Si bien el delantero logró hacerse presente en el marcador con una anotación en el segundo tiempo, durante la primera mitad desperdició un penal luego de que el árbitro del encuentro, Facundo Tello, y el VAR demorarán cerca de tres minutos en determinar la existencia de la infracción

MBAPPÉ SE REFIRIÓ SOBRE EL TEMA

Ante esta situación el delantero del Real Madrid se pronunció sobre el tema indicando que mantuvo una charla con el árbitro argentino. "No pateé bien. Se complicó porque hubo un momento en que le preguntó al árbitro y me dijo que el chequeo (del VAR) estaba completo. Es ahí que Ousmane me pasa la pelota", indicó.

Asimismo, el delantero aseguró que toda esa situación terminó afectando su concentración al momento de ejecutar el disparo desde los doce pasos. "Cuando ya estaba concentrado se me acerca y me dice que quizás no lo hay por un incidente previo (...) Perdí un poco la concentración. Hubiese sido más práctico concentrarme solo en el tiro y no he vivido ese tipo de escenarios. No sé cuánto duró y es la manera ahora del fútbol moderno", agregó.

FELIZ DE SEGUIR EN LA PELEA

Por otro lado, no pudo ocultar su felicidad por alcanzar una nueva semifinal mundialista, la tercera consecutiva en las tres Copas del Mundo que ha disputado. "Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más. Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido ", manifestó.