Complejo Deportivo IPD de VMT será sede del Mundial de Sóftbol Femenino 2026

El Perú volverá a ser sede de grandes eventos internacionales con la organización de la Copa Mundial 2026 de Sóftbol Femenino, torneo que cuenta con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y que se desarrollará del 14 al 18 de julio en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo.

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, y el Ministerio de Educación respaldan la participación de nuestras deportistas, con el fin de fortalecer su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo albergará el Grupo B, donde Perú enfrentará en su debut a Puerto Rico (martes 14 a las 3:00 p.m.). Al día siguiente jugará dos partidos, contra Gran Bretaña (2:00 p.m.) y Japón (8:00 p.m.). El jueves 16 el rival será Venezuela (8:00 p.m.) y el viernes 17 se cerrará frente a Filipinas (8:00 p.m.).

Por la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Vale destacar que el Grupo A se desarrolló en República Checa en junio, y el C será en Estados Unidos en septiembre. Los dos primeros de cada serie avanzarán a las Finales (serán en Australia en abril de 2027) y los que queden en 3° y 4° puesto jugarán un repechaje, en pos de seguir con opciones de llegar a Los Ángeles 2028.

Nuestro representativo estará conformado por un total de 16 jugadoras, quienes en su mayoría vienen disputando la Canada Cup - Surrey 2026 hasta el 10 de julio, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Mundial.

Este torneo servirá también para celebrar los 50 años del sóftbol en el Perú, disciplina que ha crecido en popularidad en los últimos años, gracias al trabajo articulado entre el IPD y la Federación Deportiva Peruana de Sóftbol.