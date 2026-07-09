Santos y la MLS compiten por Neymar tras su despedida del Mundial 2026

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 no solo significó el adiós de Neymar a la selección brasileña, sino que también abrió una etapa de incertidumbre sobre el futuro de su carrera profesional.

Mientras disfruta de unos días de descanso junto a su familia en Estados Unidos, el delantero aún no ha definido cuál será su próximo paso, abriendo especulaciones de lo que le depara para su futuro en el fútbol.

El atacante recibió un sin fin de mensajes a raíz de la eliminación, donde uno de los mas comentados fue el de su padre quien le pidió que siga jugando al futbol, asimismo también sumó la publicación de su amigo cercano Cris Guedes, quien dejó abierta la posibilidad de que el encuentro mundialista haya sido el último de la carrera del atacante, alimentando las dudas sobre una eventual despedida definitiva.

LAS OPCIONES QUE ANALIZA EL BRASILEÑO

Una de las alternativas más concretas es continuar en el Santos FC, institución con la que mantiene contrato hasta diciembre de este año. La dirigencia del club espera reunirse con el jugador una vez que finalicen sus vacaciones para conocer sus planes y evaluar una posible renovación.

Otra opción que toma fuerza es una llegada a la MLS, donde medios brasileños señalan que varios equipos estarían interesados en ficharlo, entre ellos el Inter Miami CF. Sin embargo, tampoco se descarta la posibilidad de que Neymar decida poner fin a su carrera profesional, una decisión que analizará cuidadosamente tras años marcados por lesiones.