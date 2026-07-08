¡Sin miedo a la Albiceleste! DT de Suiza asegura que Argentina es ganable

A pocos días del esperado duelo por los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador de Suiza, Murat Yakin, lanzó un mensaje desafiante al asegurar que Argentina puede ser vencida y que su equipo está preparado para dar la sorpresa.

Instancia a la que no llegaban desde el Mundial de 1954. Este histórico logro se concretó tras imponerse en la tanda de penales a la selección colombiana, que llegaba como favorita para quedarse con la clasificación en este enfrentamiento.

RECALCÓ DEBILIDADES DE LA ALBICELESTE

El estratega sostuvo que la vigente campeona del mundo ha mostrado algunas debilidades en sus recientes presentaciones frente a Cabo Verde y Egipto, por lo que considera que existen oportunidades para competir de igual a igual ante la Albiceleste. “Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible”, afirmó Yakin.

Ante ello, la selección de Suiza ha intensificado su preparación de cara al encuentro, con extensas jornadas de entrenamiento y un trabajo especial enfocado en la definición por penales. Este aspecto ha llamado la atención, ya que podría reflejar el escenario por donde se podría inclinar el partido.

SUIZA BUSCA HACER HISTORIA

Tras su intensa clasificación por penales, los europeos enfrentarán a la selección argentina este 11 de julio en Kansas City por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

El técnico suizo aseguró que la clave estará en el planteamiento táctico y en la experiencia de sus jugadores. Además, remarcó que alcanzar los cuartos de final ya representa un logro importante para su país, aunque dejó claro que el objetivo es seguir avanzando. “Tenemos las cualidades en la cancha y, con la madurez y la calidad de nuestros jugadores, podemos lograr grandes cosas”, concluyó.