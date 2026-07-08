Francia en alerta: árbitros argentinos dirigirán su duelo ante Marruecos

La FIFA confirmó la designación que abrió el debate previo al encuentro entre dos selecciones que buscan llegar a las semifinales.

Tras definirse los duelos correspondientes a los cuartos de final del Mundial 2026, el enfrentamiento entre Francia y Marruecos será el encargado de abrir esta apasionante etapa de la Copa del Mundo. Si bien se esperaba que los principales focos de atención estuvieran puestos en los protagonistas del encuentro, un elemento adicional comenzó a generar controversia desde la previa del partido.

La FIFA designó una terna arbitral argentina para dirigir este compromiso, decisión que ha despertado cuestionamientos debido a que la selección de Argentina es una de las principales candidatas en la lucha por conquistar el título mundial.

CONTROVERSIA POR LA TERNA ARBITRAL

La terna arbitral confirmada para este encuentro será completamente argentina y estará encabezada por Facundo Tello, quien ejercerá como árbitro principal. El juez ya dirigió dos partidos durante el Mundial 2026: los duelos entre Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, y Sudáfrica vs. Corea del Sur.

Asimismo, Tello estará acompañado por los árbitros asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que el cuarto árbitro designado será Darío Herrera.

ÁRBITRO FRANCÉS PARA EL PARTIDO DE ARGENTINA

Por otro lado, la FIFA dispuso al francés Francois Letexier como arbitro principal para el duelo de Argentina vs Suiza.