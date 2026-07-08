Salah reacciona a la derrota ante Argentina y lanza indirecta al arbitraje

Tras la remontada de la selección de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, Mohamed Salah expresó su incomodidad por el polémico arbitraje del francés François Letexier.

La principal figura del conjunto egipcio hizo una autocrítica por los errores cometidos por su equipo durante el encuentro. Sin embargo, no dudó en cuestionar algunas decisiones arbitrales que, a su juicio, terminaron influyendo en el desarrollo del partido y empañaron la clasificación albiceleste, dejando entrever un posible favoritismo hacia la selección sudamericana.

APUNTO CONTRA EL ARBITRAJE

El delantero reconoció el resultado final y señaló que la eliminación formaba parte de la voluntad de Dios, aceptando el desenlace deportivo. Asimismo, hizo énfasis en los errores cometidos por su selección durante el encuentro, aunque también apuntó contra el arbitraje. “Ante todo, fue la voluntad de Dios. Ese era el destino del partido y del resultado. Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y, en cuanto al arbitraje, prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó. No tengo mucho más que añadir”, manifestó.

Asimismo, resaltó la destacada campaña realizada por la selección egipcia a lo largo del torneo, destacando que es la primera vez en su historia que el combinado nacional alcanza una instancia tan avanzada en una Copa del Mundo. “Nos anularon un gol y también nos pitaron un penal en contra. Después, ellos contraatacaron y marcaron. El entrenador nos felicitó por nuestro desempeño. Quería que llegáramos más lejos en la competición, pero así lo quiso Dios. Seguiremos construyendo sobre lo logrado en esta campaña y, si Dios quiere, el futuro será aún mejor”, indicó.

RECONOCIÓ EL NIVEL DEL PARTIDO

Por otro lado, reconoció la dificultad del encuentro que afrontaron ante Argentina y destacó la entrega mostrada por sus compañeros durante los 90 minutos. “Nos enfrentábamos a los campeones del mundo y sabíamos que sería un partido muy difícil. Nos preparamos muy bien para este rival, y eso quedó claro desde el inicio del encuentro. Al final, este era el destino que Dios nos tenía reservado”, finalizó.