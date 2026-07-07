Goleador de Egipto estalla contra arbitraje: “El Mundial está amañado”

Mostafa Ziko arremetió contra el árbitro y el VAR luego de la remontada 3-2 de Argentina. Ambos aseguraron que las decisiones arbitrales influyeron en el resultado.

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer 3-2 frente a Argentina luego de haber estado dos goles arriba, dejó un profundo malestar en la delegación africana. Al término del encuentro, jugadores y cuerpo técnico rodearon al árbitro francés François Letexier para expresar su rechazo por varias decisiones arbitrales que, según sostienen, terminaron favoreciendo a la selección albiceleste.

El delantero Mostafa Ziko, autor del segundo gol egipcio, fue el más contundente en sus declaraciones. El atacante calificó el arbitraje como una "injusticia clara" y aseguró que el esfuerzo de toda una nación fue perjudicado. "No estaba en nuestras manos, estaba en manos del árbitro. Este torneo está claramente amañado desde el principio", afirmó, al tiempo que lamentó no haber podido darle una alegría a su país.

Horas después, en la zona mixta, Ziko ratificó sus críticas y denunció que durante el segundo tiempo se registraron decisiones que consideró inexplicables, como reiteradas faltas sancionadas contra Egipto y la anulación de un gol. Según el futbolista, su selección afrontó el partido sin temor y con la intención de ganar, pero consideró que el desarrollo del encuentro estuvo condicionado por el arbitraje.

ENTRENADOR EXPLOTA

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, también cuestionó duramente la actuación de Letexier y del VAR, al señalar que el resultado estuvo influenciado por factores internos y externos. El entrenador reclamó especialmente la jugada previa al tercer gol argentino, en la que denunció un presunto agarrón sobre un jugador egipcio que, según dijo, nunca fue revisado por el videoarbitraje.