Polémica mundialista: Francia exige a la FIFA retirar tarjetas a Olise, Koné y Barcola

La decisión final quedará en manos del Comité Disciplinario de la FIFA, que evaluará el pedido presentado por la delegación francesa.

A raíz del caso protagonizado por el delantero estadounidense Balogun, a quien la FIFA le retiró la suspensión por una tarjeta roja tras una revisión realizada por el Comité Disciplinario del máximo organismo del fútbol mundial, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) busca una medida similar para sus jugadores.

Ante esta situación, la FFF solicitó el retiro de las tres tarjetas amarillas recibidas por Michael Olise, Manu Koné y Bradley Barcola durante el partido de octavos de final frente a Paraguay por el Mundial 2026.

SOLICITUD DE LA FEDERACIÓN FRANCESA

La medida fue oficializada por Guy Stéphan, segundo entrenador del cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps, quien señaló que la Federación Francesa emitirá un comunicado oficial para sustentar su posición. “Sí (ha recurrido la FFF). Sobre esa tarjeta (a Olise) y también sobre las otras tarjetas amarillas. Sobre las tres”, indicó.

Asimismo, la FIFA se sustentó la toma de su decisión en lo establecido por el artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, norma que contempla que la aplicación de una suspensión automática de partidos pueda quedar suspendida por un periodo de un año.