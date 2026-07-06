Vozinha interesa a equipos de la Copa Sudamericana 2026: ¿Sporting Cristal y Cienciano están detrás?

Portal ecuatoriano reveló que el golero habría recibido propuestas de dos clubes que disputan el certamen continental.

Tras sus destacadas actuaciones en el Mundial 2026 con Cabo Verde, el portero Vozinha se convirtió en una sensación no solo dentro de los campos de fútbol, sino también fuera de ellos, al incrementar considerablemente su número de seguidores en redes sociales.

A pesar de ello, el guardameta continúa enfocado en su carrera deportiva. De acuerdo con un portal deportivo, el arquero de 40 años habría despertado el interés de dos equipos que actualmente disputan la Copa Sudamericana 2026.

“Vozinha, virtuoso portero de Cabo Verde, ha recibido propuestas de dos clubes sudamericanos. Según SporTV, ambos equipos están en carrera en la vigente Conmebol Sudamericana. El veterano golero es jugador libre, lo cual facilita las cosas”, indicó el portal ecuatoriano MrOffsider.

¿CLUBES PERUANOS DETRÁS DE VOZINHA?

Al conocerse esta información, la alerta en el fútbol peruano no se hizo esperar, ya que Sporting Cristal y Cienciano se encuentran disputando el certamen continental. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las dos instituciones se ha pronunciado al respecto. ¿Será posible ver al golero sensación del Mundial 2026 en la Liga 1?