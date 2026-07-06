Noruega da el golpe del Mundial 2026 y elimina a Brasil con doblete de Haaland

La selección noruega venció 2-1 a Brasil y selló una histórica clasificación a cuartos de final. Erling Haaland fue la gran figura del encuentro con dos goles, mientras que Neymar descontó de penal.

La gran sorpresa del Mundial 2026 se produjo este sábado con la eliminación de Brasil a manos de Noruega. El conjunto europeo derrotó por 2-1 a la 'Canarinha' en los octavos de final y avanzó por primera vez a los cuartos de final de la Copa del Mundo, en un partido donde mostró orden, eficacia y una destacada actuación de su arquero Orjan Nyland.

Noruega avisó desde el inicio con un tanto que fue anulado por posición adelantada, dejando en evidencia que saldría a competir de igual a igual. Brasil reaccionó y tuvo la oportunidad más clara de la primera mitad con un penal ejecutado por Bruno Guimarães, pero Nyland adivinó la trayectoria del disparo y evitó la caída de su arco con una notable intervención.

En la segunda mitad, el equipo nórdico tomó mayor protagonismo y encontró la recompensa en los minutos finales. A los 79', Erling Haaland conectó de cabeza un preciso centro para abrir el marcador. Cuando Brasil se volcaba al ataque en busca del empate, el delantero noruego volvió a aparecer a los 90' con un potente remate cruzado que venció a Alisson y amplió la ventaja para los europeos.

NEYMAR DESCONTÓ DE PENAL

Brasil no bajó los brazos y logró descontar a los 99 minutos mediante un penal convertido por Neymar, aunque el tiempo ya no alcanzó para evitar la eliminación. Con este histórico triunfo, Noruega clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre México e Inglaterra.