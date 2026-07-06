Noruega da el golpe del Mundial 2026 y elimina a Brasil con doblete de Haaland

La gran sorpresa del Mundial 2026 se produjo este sábado con la eliminación de Brasil a manos de Noruega. El conjunto europeo derrotó por 2-1 a la 'Canarinha' en los octavos de final y avanzó por primera vez a los cuartos de final de la Copa del Mundo, en un partido donde mostró orden, eficacia y una destacada actuación de su arquero Orjan Nyland.
Noruega avisó desde el inicio con un tanto que fue anulado por posición adelantada, dejando en evidencia que saldría a competir de igual a igual. Brasil reaccionó y tuvo la oportunidad más clara de la primera mitad con un penal ejecutado por Bruno Guimarães, pero Nyland adivinó la trayectoria del disparo y evitó la caída de su arco con una notable intervención.
En la segunda mitad, el equipo nórdico tomó mayor protagonismo y encontró la recompensa en los minutos finales. A los 79', Erling Haaland conectó de cabeza un preciso centro para abrir el marcador. Cuando Brasil se volcaba al ataque en busca del empate, el delantero noruego volvió a aparecer a los 90' con un potente remate cruzado que venció a Alisson y amplió la ventaja para los europeos.
NEYMAR DESCONTÓ DE PENAL
Brasil no bajó los brazos y logró descontar a los 99 minutos mediante un penal convertido por Neymar, aunque el tiempo ya no alcanzó para evitar la eliminación. Con este histórico triunfo, Noruega clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre México e Inglaterra.