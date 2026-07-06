Mirtha Uribe sobre voleibolistas peruanas: “Hay jugadoras más enfocadas en sus equipos que en la selección”

Por: Manuel Silva Córdova

Tras la convocatoria del entrenador de la selección peruana de vóley, Antonio Rizola, para el cuadrangular que se disputaría en la última semana de junio, diversas jugadoras no aceptaron el llamado del estratega. En medio de esa situación, la experimentada central, Mirtha Uribe, conversó con Panamericana.pe y compartió su opinión sobre la postura de las voleibolistas.

BALANCE EN LA LIGA PERUANA DE VÓLEY 2025/26

Aunque Olva Latino alcanzó a terminar entre los ocho mejores equipos en la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley, Mirtha Uribe hizo un balance sobre el desempeño del club en el torneo. Además, opinó sobre la preparación de las instituciones para lo que viene en el certamen que, de acuerdo a su percepción, tendrá mayores protagonistas.

Terminaste la temporada con Olva Latino. ¿Qué conclusiones tuviste del equipo?

Una temporada con bastantes altibajos con el equipo, pero bonita con un grupo bastante agradable. Lo triste fue que no lo terminamos de reflejar en la cancha.

¿Qué crees que debió mejorarse de la temporada que terminó en comparación con la temporada 2024/25?

Un poco la confianza del equipo. Tuvimos momentos muy buenos, pero también algunos no muy buenos (…) Al final de la temporada, todas nos quedamos con un sinsabor.

Si tuvieras que calificar tu desempeño del 1 al 20 de la temporada que terminó. ¿Con cuánto te evaluarías?

Siempre voy a pasar el examen (más de 11 de nota). Soy una jugadora que casi no falla, que las jugadas difíciles puede resolver. Hay jugadoras que lo sencillo lo hacen difícil, y lo sencillo no lo saben hacer (…) Me pondría un 14. Ni tan alto ni tan bajo. Para la edad (41) que tengo, creo que es un buen número.

¿Qué jugadoras de la Liga Peruana de vóley te sorprendieron en la temporada 2025/26?

Me gustó bastante Nayla Da Silva, alguien joven. Me alegra que tenga la oportunidad de ir a Atenea (equipo de vóley). También, me gustó Nicole Pérez (…) Cada vez las voleibolistas son grandes.

Los equipos se están armando para la temporada que viene. ¿Qué club consideras que se está reforzando mejor?

Todos se están reforzando bastante bien, pero la pelea es en los equipos que tienen dinero y los que no tienen, quienes están sufriendo cada vez más para captar jugadoras que puedan estar en nivel (…) Hay jugadoras que están en Alianza Lima o San Martín que no juegan; a esas jugadoras hay que aplicarles competitividad (…) Yo no puedo estar en un equipo que ni siquiera salga en lista.

¿Qué le viene a Mirtha Uribe para la temporada 2026/27? ¿La seguiremos viendo en Olva?

No me voy a mudar de equipo, no he tenido propuestas tampoco. Dije que iba a ser mi última temporada (en el vóley peruano). Me he quedado con bastante nostalgia. No quedamos entre los ocho mejores de la Liga, y así no provoca hacerlo (…) Hablaron conmigo para que me quedara como jugadora o como parte del equipo técnico.

Foto: Jorge Yovera

¿El retiro de Mirtha Uribe está cerca o aún falta?

Ni yo misma sé. El cuerpo es importante y te habla. Mi cuerpo tuvo un gran cambio el año pasado (…) Si no tengo lesiones, podría jugar un par de años más. O sea, hasta cuando disfrute.

SELECCIÓN PERUANA

Al finalizar la temporada 2025/26, el entrenador de la selección peruana de vóley, Antonio Rizola, realizó una serie de convocatorias para los partidos del equipo nacional en un cuadrangular a disputarse en Lima. Sin embargo, algunas voleibolistas declinaron el llamado del estratega nacional. Ante ello, Mirtha Uribe recordó su paso por el combinado patrio y compartió su opinión sobre la postura que adoptaron las atletas.

¿Qué fortalezas tiene Antonio Rizola en la selección peruana de vóley?

Ahora mismo tiene bastantes jugadoras. Tiene una lista bastante amplia. Las chicas deben estar matándose en los entrenamientos para ganarse un puesto (…) Deben valorar los momentos en la selección peruana de vóley.

¿Qué opinas de las voleibolistas que le dicen no a la selección peruana?

Estuve en la selección casi 20 años (…) Los recuerdos de la mejor parte de mi carrera los tengo en la selección y en clubes de Perú y del extranjero. En su momento, no pasaba por mí decirle no a la selección (…) Respeto la decisión de las chicas que están más enfocadas en sus equipos y tal vez la selección es algo secundario. En su momento, no era así, era una prioridad (…) Antes uno disfrutaba más estar en la selección (…) Si me preguntan ahora si voy a la selección, nunca le diría que no.

Foto: Jorge Yovera

¿Cómo calificas el trabajo que viene haciendo el profesor Antonio Rizola en la selección?

No he visto mucho el trabajo del profesor, pero tiene bastante experiencia. El profesor recién está encaminando su trabajo (…) Me gustó bastante, el año pasado, la cara que mostró el equipo en la Copa América y la Copa Panamericana.

Para cerrar la entrevista, ¿qué mejoras consideras que deben hacerse en la Liga?

Intentaría hacer llegar mayor apoyo a los clubes que son más chicos para traer mejores refuerzos (…) Los sponsors que entren a la Liga deberían beneficiar a todos los equipos y no solo a los de arriba (…) Sin dinero no se puede ser protagonista.