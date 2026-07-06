¡Es oficial! Real Madrid anuncia el fichaje de Denzel Dumfries por cuatro años

El Real Madrid oficializó este domingo 5 de julio la contratación del lateral neerlandés Denzel Dumfries, quien llega procedente del Inter de Milán para las próximas cuatro temporadas (hasta 2030).

Si bien el club no reveló el monto de la operación, la prensa española estima que el traspaso ronda los 20 millones de euros (23 millones de dólares). El defensor de 30 años se suma al proyecto deportivo encabezado por José Mourinho.

El jugador, de marcado perfil ofensivo, participó en el Mundial 2026 con Países Bajos, donde su equipo cayó en dieciseisavos de final ante Marruecos en definición por penales. En el Real Madrid, Dumfries tendrá que pelear por la titularidad con Trent Alexander-Arnold, otra de las recientes incorporaciones del club en la banda derecha.

Trayectoria y apuesta del club blanco

Dumfries llegó al Inter de Milán en 2021 procedente del PSV Eindhoven y conquistó dos títulos de la Serie A con el conjunto italiano, además de disputar dos finales de la Liga de Campeones. El neerlandés llega a Madrid con el objetivo de aportar experiencia y solidez a la defensa del equipo español.

Esta es la cuarta incorporación del Real Madrid en el mercado de pases, después de las llegadas de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. El club también apostó por el regreso de José Mourinho al banquillo, con la misión de acabar con una sequía de títulos que se alarga dos años y devolver la competitividad al equipo.