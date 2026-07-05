Francia venció 1-0 a Paraguay y avanza a los cuartos de final del Mundial 2026

Kylian Mbappé marcó el único tanto del encuentro y clasificó a los vigentes subcampeones a la siguiente ronda del torneo.

La selección de Francia aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Paraguay en un disputado encuentro por los octavos de final. El conjunto europeo mostró mayor contundencia en ataque y logró sacar adelante un compromiso que se mantuvo parejo durante varios pasajes del partido.

El único gol del encuentro llegó gracias a Kylian Mbappé, quien volvió a responder en un momento decisivo para su selección. El delantero francés aprovechó una oportunidad frente al arco para vencer al guardameta paraguayo y darle la ventaja definitiva a los dirigidos por Didier Deschamps.

Paraguay intentó reaccionar tras el tanto francés y generó algunas aproximaciones sobre el área rival, pero no encontró la precisión necesaria para igualar el marcador. La defensa de Francia respondió con solidez y logró mantener su arco en cero hasta el pitazo final.

Con este resultado, Francia se convirtió en uno de los primeros clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026 y mantiene intacto su objetivo de conquistar un nuevo título. Ahora, el cuadro francés espera conocer a su próximo rival en la siguiente fase del certamen.

DESTACADA PARTICIPACIÓN

Por su parte, Paraguay puso fin a una destacada participación en la Copa del Mundo. La Albirroja dejó una buena imagen a lo largo del torneo y logró competir de igual a igual ante una de las principales candidatas al título, aunque finalmente no pudo evitar la eliminación en los octavos de final.