"Todo el mundo ya sabe dónde está Cabo Verde": el mensaje de Vozinha tras participar en el Mundial 2026

El arquero y capitán de Cabo Verde, Vozinha, aseguró que su selección se despide del Mundial 2026 con la frente en alto luego de una campaña histórica que quedará en la memoria de la Copa del Mundo.

Pese a la eliminación ante Argentina en un partido muy disputado, el guardameta destacó el orgullo que siente por sus compañeros y por haber demostrado que el país africano tiene capacidad competitiva a nivel mundial.

"Muchos pensaban que Argentina ganaría fácilmente, pero estoy orgulloso de los muchachos y de mí mismo por haber puesto a nuestro país en el mapa mundial con esta actuación. Hoy, todo el mundo ya sabe dónde está Cabo Verde", declaró el experimentado portero, quien se consolidó como una de las figuras del torneo.

Balance de la participación

Vozinha resaltó la unión y el talento del grupo que alcanzó una participación inédita para su país. "Hay un grupo fantástico, hay jugadores de mucha calidad y dignifican el nombre de Cabo Verde", expresó el capitán, quien también subrayó la actitud mostrada frente a la vigente campeona del mundo: "Luchamos con Argentina de igual a igual, no lo conseguimos, pero tenemos que estar satisfechos y orgullosos".

¿Qué dijo sobre su futuro?

Consultado sobre su futuro, el arquero explicó que todavía no ha tomado una decisión sobre su posible salida del club y que evaluará las alternativas una vez finalizada la Copa del Mundo. "Nos vamos orgullosos de lo logrado y de haber demostrado a todo el mundo que sabemos jugar al fútbol", concluyó Vozinha.