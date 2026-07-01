Perú conquista en total cuatro medallas en el Panamericano de Atletismo en Colombia

La delegación peruana tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Atletismo que se realizó en Medellín, Colombia, al lograr un total de 4 medallas, las dos últimas obtenidas por Verónica Huacasi y Ximena Zorrilla, integrantes del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, y el Ministerio de Educación respaldan la participación de nuestras deportistas, con el fin de fortalecer su preparación rumbo a Lima 2027.

En los 3000 metros con obstáculos, Verónica Huacasi registró un tiempo de 10min 01s 57c para quedarse con la medalla de plata, la segunda que ganó en el campeonato, tras la obtenida en los 5000 metros planos el 26 de junio, reafirmando el gran momento que atraviesa.

Mientras que Ximena Zorrilla conquistó la presea de bronce en el lanzamiento de martillo, gracias a un extraordinario quinto intento de 69.39 m, su mejor marca de la temporada y a solo 30 centímetros de su récord nacional (69.69 m).

Estas medallas se suman a la de oro que logró Evelyn Inga, integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD, quien en la prueba de media maratón marcha cronometró un tiempo de 1h 35min 34s para quedarse con el triunfo y asegurar su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Vale destacar que Huacasi también está clasificada a Lima 2027. Su cupo lo consiguió al conquistar el oro en los 3 mil metros con obstáculos de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, realizados en Paraguay.

Estos resultados se dan gracias al trabajo articulado entre el IPD y la Federación Peruana de Atletismo, en beneficio de los deportistas.

CON APOYO DEL IPD

Los Programas Ciclo Olímpico 2025-2028 y Lima 2027 del IPD están orientados a respaldar a los deportistas y paradeportistas con mayores opciones de clasificación y destacada proyección hacia los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, brindándoles recursos para fortalecer su preparación, participación en competencias internacionales y procesos de entrenamiento de alto rendimiento.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que el Perú continúa consolidándose como una de las principales potencias del atletismo en la región gracias al talento de sus deportistas y al trabajo articulado del Estado. “Las medallas obtenidas reflejan el esfuerzo de nuestras atletas y el respaldo que brindamos, a través del IPD y del Programa Lima 2027, para que sigan alcanzando nuevos logros. Cada triunfo nos acerca al objetivo de llegar a los Juegos Panamericanos Lima 2027 con una delegación peruana protagonista”, afirmó.