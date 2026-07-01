Harry Kane lidera la remontada de Inglaterra y clasifica a octavos del Mundial 2026

El delantero inglés anotó un doblete en la segunda mitad para darle vuelta al marcador frente a RD Congo. Ahora, los 'Tres Leones' se medirán ante México por un lugar en los cuartos de final.

La Selección de Inglaterra aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse por remontada a RD Congo en los dieciseisavos de final. El gran protagonista del encuentro fue Harry Kane, quien apareció en el segundo tiempo con dos goles para darle la victoria al conjunto europeo en el Mercedes-Benz Stadium.

El capitán inglés volvió a demostrar su capacidad goleadora en un momento decisivo del torneo. Con este doblete, Kane alcanzó los 13 tantos en la historia de las Copas del Mundo y consolidó su condición de máximo artillero de Inglaterra en la máxima cita del fútbol.

Por su parte, RD Congo no pudo sostener la ventaja y terminó despidiéndose del campeonato tras una destacada participación. El combinado africano luchó durante gran parte del compromiso, pero el poder ofensivo de los ingleses terminó inclinando la balanza a favor de los 'Tres Leones'.

ENFRENTARÁ A MÉXICO

Con este resultado, Inglaterra enfrentará a México en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro está programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, donde ambas selecciones buscarán un boleto a la siguiente ronda del certamen.