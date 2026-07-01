¡Sin miedo a Messi! Cabo Verde desafía a Argentina antes del duelo clave

El duelo ante la albiceleste ha generado enorme expectativa en el país africano, donde incluso su presidente se mostró confiado en una victoria histórica.

Un partido que marcará un hecho histórico en los mundiales será el que disputen la selección de Argentina y la selección de Cabo Verde por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro, que se jugará en el estadio Hard Rock Stadium este viernes 3 de julio, ha generado una gran expectativa en el país africano, donde incluso autoridades nacionales se han pronunciado resaltando la importancia de este compromiso para su nación.

PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE DE CABO VERDE

Ante el favoritismo de los actuales “Campeones del Mundo”, el presidente del país africano José María Neves se pronunció y aseguró que su selección derrotara a Argentina y avanzará a la siguiente ronda. "Vamos a ganar 1-0. Es un gran honor enfrentar a Lionel Messi y a la selección argentina. Messi es un grande. Es muy respetado en Cabo Verde. Para los caboverdianos, Messi es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol en todo el mundo. Es importante jugar contra Messi, es una honra y un orgullo. Para nuestra selección representa una grandeza enfrentarlo", indicó en declaraciones a BBC.

Por otro lado, antes del inicio del partido, el equipo “caboverdiano” realizará un gesto especial al entregar una camiseta oficial de su selección al astro argentino la cual llevará su nombre y el número “10” en la espalda.