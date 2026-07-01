¡Fiesta en el Azteca! México derrota a Ecuador y sigue vivo en el Mundial

México aprovechó su localía y fue efectivo frente al arco para dejar en el camino a Ecuador y mantener vivo el sueño mundialista.

La selección de México selló su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad por 2-0 sobre Ecuador en un partido donde mostró superioridad desde el inicio y aprovechó sus oportunidades para liquidar el encuentro.

Los autores de los goles fueron Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el conjunto azteca volvió a meterse entre los 16 mejores del torneo. Ahora, el ‘Tri’ espera por su próximo rival, que saldrá del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Bajo un gran marco de asistencia, por más de 80 mil aficionados, los mexicanos dominaron gran parte del compromiso y golpearon en momentos clave ante una selección ecuatoriana que tuvo algunas aproximaciones, pero volvió a mostrar su falta de eficacia en el área.

QUIÑONES Y JIMÉNEZ MARCARON LA DIFERENCIA

El primer tanto llegó a los 22 minutos, cuando Julián Quiñones recibió un pase de Roberto Alvarado, avanzó con libertad por la banda derecha y definió con precisión para colocar el 1-0.

Poco después, a los 31 minutos, Raúl Jiménez amplió la ventaja tras una gran combinación con el propio Quiñones. El delantero del West Ham definió con categoría y prácticamente sentenció el partido antes del descanso.

ECUADOR LO INTENTO

En la segunda mitad, México optó por administrar la ventaja y esperar el error rival, mientras Ecuador buscó descontar sin éxito. La opción más clara llegó a los 74 minutos con Kevin Rodríguez, pero su remate salió desviado.

El cierre del encuentro fue aún más complicado para Ecuador, que terminó con diez hombres tras la expulsión de Piero Hincapié en tiempo añadido. México, en cambio, celebró una clasificación que lo devuelve a la pelea grande en la Copa del Mundo.