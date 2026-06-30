¿Volverá a Universitario?: Piero Quispe rescindió su contrato con Pumas UNAM

El mediocampista quedó como agente libre tras poner fin a su vínculo con el club mexicano, mientras Universitario busca reforzar su plantel para afrontar el Torneo Clausura.

Piero Quispe volvió a captar la atención del mercado de fichajes luego de que se confirmara su salida de Pumas UNAM. El mediocampista peruano rescindió su contrato con el conjunto mexicano, pese a que su vínculo se extendía hasta diciembre de este año, por lo que ahora se encuentra como agente libre y a la espera de definir su próximo destino.

La información fue revelada por el periodista argentino César Luis Merlo, quien indicó que Quispe firmó la rescisión de su contrato con el club universitario. La noticia ha generado diversas especulaciones, especialmente por el interés de Universitario de Deportes en reforzar su plantel con miras a la disputa del Torneo Clausura.

Durante su etapa en Pumas UNAM, el volante nacional disputó 77 partidos oficiales, en los que anotó cinco goles y brindó cuatro asistencias, consolidándose como una de las piezas importantes del equipo mexicano. Posteriormente, continuó su carrera en el Sydney FC de Australia, donde en la temporada 2025-2026 sumó 30 encuentros, marcó dos tantos y registró cinco asistencias.

¿CUÁL SERÁ SU PRÓXIMO CLUB?

Hasta el momento, Quispe no ha confirmado cuál será su próximo club. Sin embargo, su condición de agente libre alimenta las versiones sobre un posible retorno a Universitario, institución en la que se formó y con la que dio el salto al fútbol internacional. Mientras tanto, el futuro del volante peruano sigue siendo uno de los temas más comentados del actual mercado de fichajes.