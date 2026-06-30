Triunfo contundente: Francia derrota 3-0 a Suecia en los 16avos de final

Mbappé brilló con un doblete en la victoria 3-0 de Francia sobre Suecia, resultado que clasifica a los galos a la siguiente fase del Mundial 2026.

Tras un intenso partido, la selección de Francia volvió a ratificar su favoritismo como una de las principales candidatas a llevarse el Mundial 2026, tras derrotar de manera contundente por 3-0 a Suecia.

El encuentro, disputado en el estadio de New York / New Jersey, tuvo una actuación impecable de Kylian Mbappé, quien se lució con dos goles que le permiten mantenerse en la lucha por el título de máximo goleador del torneo.

En su siguiente compromiso, Francia tendrá que enfrentar a Paraguay, selección que viene de eliminar a Alemania en tanda de penales, en un partido que promete ser muy disputado y en el que ambas escuadras buscarán asegurar su presencia en los cuartos de final.

GOLEADA FRANCESA

El ataque de la selección de Francia se hizo notar desde el inicio del encuentro, generando varias ocasiones de gol, aunque sin lograr concretarlas hasta el minuto 44, cuando, tras una jugada dentro del área, un derechazo de Kylian Mbappé puso el 1-0.

En los primeros minutos de la segunda mitad, un pase filtrado de Michael Olise encontró a un compañero en posición de ataque, quien marcó el 2-0 y dejándolos con un pie y medio en la siguiente ronda. La cereza del pastel llegó nuevamente por intermedio de Mbappé al minuto 74, tras una gran jugada colectiva y una asistencia precisa de Olise, sellando el 3-0 definitivo y concretando la goleada.