Noruega clasifica a octavos con gol de Haaland y enfrentará a Brasil

Con su quinto gol en la Copa del Mundo, Haaland confirmó su jerarquía y lideró la clasificación de Noruega, que ahora deberá medirse ante una de las favoritas del torneo

En un partido duro y que parecía que no se resolvía en los 90 minutos y que se encaminaba al alargue, la selección de Noruega pudo obtener la clasificación a octavos de final de la mano de su goleador de siempre. Erling Haaland marcó en el minuto 86 dándole una sufrida victoria sobre Costa de Marfil,

En un encuentro marcado por el desorden y las pocas ocasiones claras, el delantero del Manchester City volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del torneo, asimismo este resultado que le permitió sellar su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026, donde ahora enfrentará a Brasil.

Con este tanto, Haaland alcanzó su quinto gol en la Copa del Mundo y confirmó su peso decisivo en una selección noruega que no brilló, pero que supo ser efectiva cuando más lo necesitaba.

UN PARTIDO PAREJO

Noruega había tomado ventaja antes del descanso gracias a una brillante acción individual de Antonio Nusa, quien a los 39 minutos dejó en el camino a varios rivales y sacó un remate colocado imposible para el arquero Yahia Fofana.

Sin embargo, Costa de Marfil reaccionó en la segunda mitad y logró igualar las acciones a los 75 minutos con un golazo de Amad Diallo, quien armó una gran jugada personal por derecha y definió cruzado para poner el 1-1 parcial.

APARECIÓ EL GOLEADOR

Cuando todo apuntaba al tiempo suplementario, Haaland volvió a aparecer. El atacante recibió dentro del área y definió con precisión para darle el triunfo a Noruega, que ahora buscará dar el golpe ante Brasil.