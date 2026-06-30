Universitario anuncia la salida de José Carabali a pocas semanas del inicio del Clausura

La institución crema le deseó los mejores éxitos al jugador ecuatoriano, quien llegó al cuadro merengue a inicios de 2025.

A pocas semanas del inicio del Torneo Clausura, Universitario anunció la salida del futbolista ecuatoriano José Carabalí, una de las piezas importantes del plantel crema para alcanzar el ansiado tricampeonato la última temporada.

“Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra ⭐29. Éxitos en tus próximos desafíos, José”, indicaron desde el club merengue, deseándole lo mejor al lateral izquierdo que llegó a la institución a inicios de 2025.

La partida de Carabalí ha sido sentida por los hinchas de la ‘U’, quienes recordaron que, pese a los cambios de entrenadores que tuvo el equipo, el futbolista logró ganarse un lugar en el once titular y demostrar su importancia dentro del plantel.

¿DÓNDE JUGARÁ JOSÉ CARABALÍ?

Aunque se desconocen los motivos de la salida de José Carabalí de Universitario, se rumorea que el jugador afrontaría problemas personales, por lo que retornaría a su país. Desde Ecuador también se maneja la información de que LDU estaría interesado en contar con sus servicios.