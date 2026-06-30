Marcelo Bielsa apunta a sus jugadores tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

El técnico argentino hizo una dura reflexión tras la eliminación mundialista, asegurando que los logros previos del proceso pierden valor sin resultados en la Copa del Mundo.

Tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, un hecho que generó gran controversia dentro de la interna celeste y desató críticas hacia el entrenador argentino y los jugadores, se produjeron diversas reacciones en el entorno de la selección.

Ante la supuesta discusión entre los jugadores y el técnico previo al duelo decisivo frente a España, Marcelo Bielsa manifestó su incomodidad y tristeza tras la temprana eliminación en la Copa del Mundo.

“LO DEJARON SOLO”

Según lo informado por TyC Sports, el técnico argentino sostuvo una reunión con los jugadores en el hotel de concentración, donde les hizo saber que se sintió solo en la previa de los partidos decisivos. "Me voy con tristeza porque me dejaron solo", expresó Bielsa a sus jugadores.

Asimismo, tras la eliminación hizo mea culpa en su proceso, al indicar que no dejó ningún aporte al fútbol uruguayo durante el tiempo que estuvo al mando. “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados", agregó.

POCO VALOR LO HECHO EN LAS ELIMINATORIAS

Por otro lado, ante este fracaso, el entrenador indicó que lo realizado tanto en las Eliminatorias como en la Copa América pierde valor tras la eliminación en el Mundial. "El cuarto puesto en las eliminatorias no tuvo un valor y el tercer puesto en la Copa América no tuvo un valor. Y, obviamente, esta actuación no necesito definirla", concluyó.