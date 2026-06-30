Paraguay elimina a Alemania por penales y clasifica a los octavos de final

La Albirroja mostró carácter y determinación durante todo el encuentro, llevando la definición a los penales, donde el arquero Orlando Gill se convirtió en héroe.

La selección de Paraguay escribió una página histórica en el fútbol mundial al derrotar a Alemania en la tanda de penales y asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo. La Albirroja protagonizó una actuación memorable que le permitió eliminar a una de las potencias del fútbol internacional.

El conjunto paraguayo mostró carácter y determinación durante todo el encuentro, llevando la definición hasta los penales, donde el arquero Orlando Gill se convirtió en el gran héroe de la noche con intervenciones decisivas que permitieron sellar la clasificación.

Con este resultado, Paraguay vuelve a instalarse entre los 16 mejores equipos del Mundial luego de 16 años de ausencia en esta instancia. El logro representa uno de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol paraguayo y desató la euforia de miles de aficionados.

SUEÑO MUNDIALISTA

La clasificación paraguaya fue celebrada dentro y fuera del país como una auténtica hazaña deportiva. Tras dejar en el camino a Alemania, la Albirroja afrontará los octavos de final con la ilusión de seguir haciendo historia y mantener vivo el sueño mundialista.