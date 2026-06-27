Mundial 2026 rindió homenaje a víctimas de los terremotos en Venezuela con un minuto de silencio

El Mundial 2026 dedicó un emotivo homenaje a las víctimas de los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio. Antes del inicio de la jornada de este viernes, se guardó un minuto de silencio en señal de respeto y solidaridad.

El tributo se realizó previo al partido entre Francia y Noruega, donde futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos y miles de aficionados permanecieron en silencio para recordar a las personas fallecidas por el desastre natural.

La misma ceremonia también se llevó a cabo antes del encuentro entre Senegal e Irak, como parte de las muestras de apoyo de la FIFA y de los participantes del torneo hacia el pueblo venezolano.

El gesto fue ampliamente valorado por los asistentes y seguidores del campeonato, quienes destacaron que el deporte también puede convertirse en un espacio para expresar solidaridad frente a tragedias que afectan a millones de personas.