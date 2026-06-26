Tapia arremete contra la FPF y cuestiona el nivel de la Liga 1

El mediocampista expresó su malestar por su ausencia y aseguró que aún se siente en condiciones de aportar a la bicolor.

Ante su ausencia en las últimas convocatorias de la Selección Peruana, Renato Tapia salió a declarar sobre las especulaciones en torno a su no llamado, cuestionando las gestiones realizadas por la Federación Peruana de Fútbol y la estructura actual de la Liga 1.

Asimismo, el denominado “Capitán del Futuro” resaltó el compromiso que siempre tuvo con la bicolor y aseguró que aún cuenta con el nivel competitivo necesario para aportar al equipo y afrontar los próximos retos que tenga la selección.

EXTRAÑA A LA SELECCIÓN

Tapia en una entrevista al programa Denganche indicó que extraña a la selección y que después de tantos años de haber estado siente que aún puede aportar. “Duele en el corazón no estar en la Selección Peruana. Tantos años que uno ha estado y yo aún siento que puedo aportar mucho. No creo que se haya terminado un ciclo, al revés, pienso que todavía no le he dado todo lo que tenía que darle a la selección. Haciendo las cosas bien, siento que puedo estar en un par de procesos más“, indicó.

Además se refirió a la relación que tiene con el actual entrenador de la selección peruana. “Si él cree que no es el momento adecuado para convocarme, ya está. Lo importante ahora es dejar trabajar. Si no llega la convocatoria, siempre voy a estar alentando a la selección porque soy hincha“, agregó.

CRÍTICAS A LA LIGA 1

Por otro lado, también se refirió a la actualidad de la Liga 1 y cuestionó el exceso de cupos de extranjeros. “Quieren aumentar el cupo de extranjeros para el próximo año, ¿no? Yo veo que la ‘U’, tricampeón, no necesitaba un extranjero más, por ejemplo", manifestó.

También cuestionó que en el entorno del fútbol peruano muchas decisiones estarían enfocadas en obtener un beneficio económico, en lugar de priorizar mejoras estructurales y brindar mayores oportunidades a los jóvenes talentos. “Yo creo que traer un extranjero más es negocio... ¿Tiene sentido traer un DT de renombre a la selección... y quitarle la oportunidad a un joven?”, finalizó.