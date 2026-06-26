Futbolista venezolano confirma muerte de su esposa tras terremotos en La Guaira

Andrea falleció bajo los escombros tras proteger a su pequeña hija de un año, según reportes locales que conmocionan a Venezuela.

El futbolista venezolano Héctor Bello atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida luego de confirmar el fallecimiento de su esposa, Andrea, tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

La mujer perdió la vida en el estado de La Guaira luego del colapso de una estructura provocado por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5. Equipos de rescate lograron recuperar su cuerpo entre los escombros horas después de la emergencia.

En medio del dolor, el jugador del Marítimo de La Guaira utilizó sus redes sociales para confirmar la noticia y despedirse públicamente de la madre de su hija de apenas un año, quien logró sobrevivir al desastre.

LA MADRE PROTEGIÓ A SU HIJA

A través de varias historias de Instagram, Héctor Bello compartió imágenes familiares y mensajes cargados de dolor por la repentina pérdida. “No sé cómo explicarle a mi hija que su mamá ya no estará con nosotros”, escribió el futbolista.

Medios locales como La Prensa de Monagas y Primera Edición informaron que Andrea habría usado su cuerpo para proteger a la menor durante el colapso de la estructura, acción que permitió que la niña fuera rescatada con vida por los equipos de emergencia. El caso ha conmocionado a todo el país, mientras continúan las labores de asistencia en las zonas afectadas.