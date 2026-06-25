¡Desesperación total! Futbolista argentino busca a su familia entre escombros en Venezuela

El futbolista no se encontraba en la zona del desastre al momento del sismo, ya que estaba concentrado con su equipo en Caracas.

A raíz del terremoto ocurrido en Venezuela, donde se vienen reportando cientos de fallecidos y desaparecidos, dejando al país gravemente golpeado con miles de afectados, uno de los futbolistas del torneo venezolano, Lucas Trejo, jugador del club Sport Marítimo La Guaira, informó que su familia se encuentra desaparecida tras el siniestro.

El jugador de nacionalidad argentina utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda a las autoridades con el fin de localizar a su familia, luego del derrumbe del edificio donde residían.

PIDE AYUDA PARA ENCONTRAR A SU FAMILIA

El jugador de 38 años expresó por medio de Instagram su desesperación por no tener noticia de su esposa e hijos. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor” , escribió.

Asimismo, difundió los nombres de sus familiares: Yanina Maranella y sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, indicando que no pierde la esperanza de que alguna persona pueda ayudarlo a encontrarlos.

SU PEDIDO FUE REPLICADO

Ante el constante pedido de ayuda, muchos usuarios de distintos países replicaron su historia como muestra de solidaridad, con el fin de llegar a más personas y lograr encontrar a sus familiares.

Por otro lado, el jugador no se encontraba en la zona afectada durante el sismo, ya que estaba en Caracas concentrado con su club, debido a que tenía previsto disputar este miércoles un partido por la copa local ante Deportivo Miranda Fútbol Club.