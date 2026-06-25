América de Cali insiste por Alex Valera y Universitario evalúa su futuro

El delantero crema se ha convertido en una prioridad para el club colombiano, que busca reforzar su ataque para la segunda parte de la temporada.

En medio de la preparación para el inicio del Torneo Clausura, donde Universitario de Deportes debutará ante ADT el próximo 18 de julio, la dirigencia crema también viene atendiendo movimientos importantes en el mercado de fichajes. Uno de los temas que más atención genera es el futuro de Alex Valera, delantero clave en el esquema de Héctor Cúper.

El atacante nacional ha despertado el interés de América de Cali, club colombiano que ya presentó una oferta formal para intentar sumarlo a sus filas. Sin embargo, la primera propuesta fue rechazada por Universitario debido a que no cumplía con las expectativas económicas del club ni del entorno del jugador.

Pese a ello, desde Colombia aseguran que los ‘Diablos Rojos’ no se han retirado de la negociación y preparan una nueva propuesta con la intención de convencer tanto al club crema como al delantero, quien mantiene contrato vigente hasta finales de este año.

APUESTAN POR EL DELANTERO

El interés por Alex Valera fue confirmado por Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, quien señaló que el área deportiva está trabajando directamente en la operación. “La parte deportiva está encargada de eso. Yo estoy en el Mundial, ellos se están encargando de eso”, declaró el directivo.

Además, Gómez dejó en claro que el atacante peruano encaja en los planes del club cafetero. “Valera nos interesa, nos llamó la atención. Es un jugador de selección también”, sostuvo.

LO QUIEREN COMPRAR

Incluso explicó que la intención inicial sería un préstamo por seis meses con opción de compra. “Si se adapta, lo compramos. Si el jugador la rompe y se adapta, vamos con la opción de compra”, agregó.

Desde Universitario, sin embargo, consideran a Valera una pieza fundamental para pelear el tetracampeonato, por lo que solo aceptarían una oferta que implique una venta definitiva y que cumpla con las exigencias económicas establecidas.