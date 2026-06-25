Suiza venció 2-1 a Canadá y avanzó como líder del Grupo B en el Mundial 2026

Con goles de Rubín Vargas y Johan Manzambi, el conjunto helvético remontó ante el anfitrión en Vancouver y aseguró el primer lugar de su grupo. Canadá también clasificó a los dieciseisavos de final.

La selección de Suiza dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a Canadá en el BC Place de Vancouver y quedarse con el primer lugar del Grupo B. El equipo dirigido por Murat Yakin mostró mayor agresividad y eficacia en los momentos decisivos para imponerse al anfitrión, que llegaba con la ilusión de cerrar la fase de grupos como líder.

Desde el inicio, los suizos demostraron su intención de buscar la victoria. Breel Embolo estuvo cerca de abrir el marcador a los 11 minutos tras una gran asistencia de Ricardo Rodríguez, pero el arquero Maxime Crépeau evitó la caída de su arco. Aunque Canadá respondió con algunas aproximaciones de Cyle Larin y Tajon Buchanan, Suiza mantuvo el control del encuentro y generó las ocasiones más claras de la primera mitad.

La presión helvética terminó dando resultado gracias a los goles de Rubín Vargas y Johan Manzambi, quienes aprovecharon los espacios dejados por la defensa canadiense para encaminar el triunfo. Canadá logró descontar y buscó la igualdad impulsado por el apoyo de su público, pero no encontró la precisión necesaria para revertir el resultado.

AMBOS SIGUEN EN CARRERA

Con esta victoria, Suiza clasificó a los dieciseisavos de final como líder del Grupo B, mientras que Canadá también avanzó a la siguiente ronda pese a la derrota, logrando la mejor actuación mundialista de su historia. El conjunto norteamericano buscará corregir errores defensivos antes de afrontar los desafíos de la fase eliminatoria.