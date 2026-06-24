Messi festeja sus 39 años con homenaje de la Albiceleste en plena concentración mundialista

El capitán albiceleste fue sorprendido por sus compañeros en la previa del partido ante Jordania, en donde busca seguir aumentando su récord personal.

En la previa del partido de la selección Argentina frente a Jordania por el Mundial 2026, su capitán Lionel Messi celebró sus 39 años y fue sorprendido por sus compañeros en la intimidad de la concentración albiceleste.

El momento fue compartido por los propios jugadores a través de una fotografía en Instagram, donde se observa el gesto del plantel con el astro argentino. Esta situación desató gran algarabía en redes sociales, ya que refleja el buen ambiente que se vive dentro de la concentración argentina.

SORPRENDIERON AL CAPITÁN

La instantánea de la sorpresa, en la que estuvieron involucrados principalmente Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina y Mario De Stéfano, utilero de la selección, dejó un mensaje que emocionó a varios seguidores de Messi. “Arrancamos con una linda sorpresa”.

Por otro lado, esto no solo refleja el buen momento que atraviesa la albiceleste, sino también el de Lionel Messi, quien desde el inicio del Mundial no ha dejado de romper récords que lo consolidan como uno de los mejores futbolistas en la historia de los mundiales.