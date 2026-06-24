Paolo Guerrero se muestra tranquilo por llegada de Lapadula a Universitario: “No me preocupa”

El último domingo, mientras se celebraba el Día del Padre, Universitario anunció la llegada de Gianluca Lapadula al club. Ante ello, el delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, fue consultado sobre el arribo de ‘Lapagol’ al actual tricampeón del fútbol peruano.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ‘Depredador’ se mostró tranquilo frente a la nueva contratación y a la primera experiencia de Lapadula en el torneo local. Además, le deseó la mejor suerte en esta nueva etapa de su carrera futbolística.

“Le deseo lo mejor, muchos éxitos para ‘Lapa’. Ojalá que pueda hacer todo bien y que vuelva a estar en la selección porque es un jugador muy importante. No me preocupa”, comentó el delantero del ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿CUÁNDO SE ENFRENTARÁN LAPADULA Y GUERRERO?

La segunda etapa del campeonato peruano 2026 promete estar al rojo vivo. En la primera mitad del año, Universitario venció 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental; sin embargo, el cuadro íntimo volverá a medirse ante los cremas entre el 11 y el 14 de septiembre.