Cristiano Ronaldo lidera goleada de Portugal y bate nuevos récords en el Mundial 2026

El delantero alcanzó una nueva marca histórica al convertirse en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo distintas.

Portugal consiguió una contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán en Houston y sumó sus primeros tres puntos en el Mundial 2026. La gran figura del encuentro fue Cristiano Ronaldo, quien anotó dos goles y volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol al convertirse en el primer jugador en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Roberto Martínez necesitaba recuperarse tras el empate registrado en su debut ante Congo y encontró una rápida respuesta gracias a su capitán. Cristiano abrió el marcador a los seis minutos con una espectacular volea tras un centro de Joao Cancelo y amplió la ventaja a los 38 minutos luego de una asistencia de Bruno Fernandes, alcanzando además los 975 goles en su carrera profesional.

La superioridad portuguesa fue evidente durante todo el compromiso. Nuno Mendes aumentó la cuenta a los 17 minutos, mientras que un autogol del arquero Abduvakhid Nematov amplió aún más la diferencia. Uzbekistán intentó descontar mediante Azizjon Ganiev, pero su anotación fue anulada por intervención del VAR, dejando sin reacción al conjunto asiático.

MÁXIMO GOLEADOR DE PORTUGAL

La goleada se completó en los minutos finales con un tanto de Rafael Leão, que selló el 5-0 definitivo. Además de la histórica marca mundialista, Cristiano Ronaldo superó registros goleadores de Eusebio con la selección portuguesa e igualó en anotaciones mundialistas al peruano Teófilo Cubillas, consolidando una noche memorable antes del decisivo duelo de Portugal frente a Colombia.