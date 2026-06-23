Mundial 2026 es "el más exitoso de la historia", asegura el presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este martes que el actual Mundial es ya "el más exitoso de la historia", con los estadios "llenos con un 99.6% de ocupación", en una entrevista con la agencia EFE en Nueva York.

El dirigente destacó que el nivel futbolístico está siendo "increíble" y que "los equipos quieren atacar hasta el último minuto, no se pierde tiempo", mostrando su satisfacción con el desarrollo del torneo.

Infantino defendió el torneo frente a las críticas por el elevado precio de las entradas, señalando que la mejor respuesta es que hay "estadios llenos". "Todos los partidos llegan a un 99.6% de ocupación. Vemos un público muy cariñoso, muchas familias, muchos jóvenes. Agradecemos a todos los que están", aseguró el dirigente, en medio de controversias sobre si las cifras reflejan boletos vendidos o asistencia efectiva.

Ingresos y desarrollo global

El presidente de la FIFA recordó que en Estados Unidos la reventa de entradas es legal, y que "todos los ingresos de los Mundiales son invertidos en el fútbol en el mundo entero". Señaló que esto ha permitido el crecimiento de selecciones más humildes como Cabo Verde y Curazao, que debutan en esta edición del torneo. "Gracias a los ingresos del Mundial, podemos desarrollar el fútbol en todos los países", afirmó Infantino.

Destacó también la diversidad de sedes, desde ciudades históricas como Ciudad de México -que ya ha albergado tres Mundiales- hasta otras que lo reciben por primera vez. "De Nueva York a Los Ángeles, las calles, la gente y las plazas... estamos muy felices", expresó. Con 44 partidos disputados y 60 por jugarse, el dirigente calificó el resto del torneo como "60 finales donde te juegas todo en 90 minutos".