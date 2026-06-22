A 40 años del doblete de Maradona: Messi busca hacer historia en el Mundial 2026

Hoy, 22 de junio, se cumplen exactamente 40 años de una de las actuaciones más recordadas en la historia del fútbol mundial. En el Mundial de México 1986, Diego Maradona firmó dos goles frente a Inglaterra que quedarían grabados en la memoria colectiva: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", una obra maestra que continúa siendo admirada por generaciones de aficionados al fútbol.

Cuatro décadas después, la selección argentina disputará hoy un nuevo capítulo en esta misma fecha. El equipo albiceleste enfrentará a Austria desde las 12:00 horas en el segundo encuentro del Grupo J del Mundial 2026, con la expectativa de que Lionel Messi pueda escribir su propia página memorable en este día especial para el fútbol argentino.

Messi en busca del récord

El capitán argentino llega a este encuentro tras una actuación brillante hace una semana, cuando anotó un triplete en la victoria por 3-0 sobre Argelia. Con esos tres goles, Messi alcanzó las 16 anotaciones en copas del mundo e igualó el registro del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales.

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, reconoció la carga emocional que representa esta fecha para el país y para el equipo. "Lo veremos por todos lados (hoy), así que lloraremos un poquito también", señaló el seleccionador al recordar la gesta de Maradona en México 1986, reconociendo el peso histórico de la jornada.

Todas las miradas en Messi

Todas las miradas estarán puestas sobre Messi, considerado por muchos como el heredero natural de Maradona. Si logra marcar ante Austria, se convertirá en el máximo artillero de la historia de los mundiales y hará que el 22 de junio vuelva a quedar grabado como una fecha inolvidable para el fútbol argentino, uniendo dos generaciones de leyendas en una misma jornada.