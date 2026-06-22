¡Un Bambino crema! Gianluca Lapadula fue presentado como nuevo jugador de Universitario

En medio de las celebraciones por el Día del Padre, Universitario utilizó sus redes sociales para informar a sus hinchas sobre la llegada del atacante peruano Gianluca Lapadula, procedente del Spezia, equipo de la segunda división del fútbol italiano.

“El Club Universitario de Deportes incorpora a Gianluca Lapadula, delantero de amplia trayectoria internacional, quien se suma al primer equipo para afrontar los desafíos de la temporada y aportar experiencia, jerarquía y capacidad goleadora al plantel crema”, indicó la institución.

Con el arribo de ‘Lapagol’ al cuadro merengue, los hinchas esperan que el club pueda iniciar de la mejor manera el Torneo Clausura, certamen clave en su objetivo de seguir en carrera por el anhelado tetracampeonato.

¿LLEGARÁN MÁS REFUERZOS AL EQUIPO?

La incorporación de Gianluca Lapadula no sería la única que tendría en mente Universitario. Desde la institución también se manejan otros nombres, como los de Adrián Quiroz y Mateus Uribe; sin embargo, todo podría definirse en las próximas horas.