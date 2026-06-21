Orgullo peruano: Diego Elías se coronó campeón en la final del PSA Squash Tour

Diego Elías Chehab se coronó campeón de las finales del circuito profesional de squash (PSA), tras derrotar al neozelandés Paul Coll por 3-1 (7-11, 11-4, 11-6 y 11-9). Nuestro compatriota tuvo una gran reacción luego de perder el primer set.

El deportista, de 29 años, logró por primera vez el título del torneo, que en esta edición se desarrolló en Francia, el cual reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada. El peruano es actualmente el número tres del ranking mundial.

SETS CONSECUTIVOS

Coll, segundo en la clasificación de la PSA, ganó el primer parcial por 11-7; luego Elías elevó su nivel para encadenar tres sets consecutivos, volteando el partido y ganando, la tarde de ayer, el título en el legendario estadio Centquatre-París.

Nuestro deportista, con este triunfo, suma un nuevo título a su exitosa carrera, que incluye el Mundial de 2024 y dos oros panamericanos, además de haber alcanzado el número uno del mundo en 2023, siendo el primer sudamericano.