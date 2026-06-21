DT de Paraguay criticó el arbitraje y las nuevas reglas del Mundial 2026

El entrenador cuestionó la aplicación de normas que, según dijo, afectan el desarrollo natural del juego.

El inicio del Mundial 2026 también ha marcado la implementación de una serie de modificaciones en el reglamento, como parte de la nueva etapa del fútbol moderno, muchas de las cuales han sido objeto de cuestionamientos por parte de la prensa, hinchas, jugadores y técnicos.

Una de estas nuevas normativas es la denominada “Ley Prestiani”, la cual tuvo incidencia en el partido entre Paraguay y Turquía, donde el jugador paraguayo Miguel Almirón terminó viéndose perjudicado.

Esto llevó a que el técnico Gustavo Alfaro cuestionara el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, así como las nuevas reglas implementadas por la FIFA.

NUEVAS REGLAS EN EL MUNDIAL 2026

Durante una conferencia de prensa, el técnico de Paraguay habló sobre la expulsión del jugador Miguel Almirón, quien habría sido sancionado tras taparse la boca mientras discutía con un rival. Esta acción fue revisada por el VAR, lo que derivó en la aplicación de la denominada “Ley Prestiani”.

El estratega argentino manifestó su malestar y cuestionó la actualidad del deporte rey. “Me cuesta jugar este deporte, este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo. (…) Yo le dije (a Almirón): ‘Le hubieses dicho de todo en guaraní, ¿qué te va a entender?”, indicó.