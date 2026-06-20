Rocío Andia se corona campeona iberoamericana U20 en los 5000 metros marcha

La marcha atlética peruana volvió a celebrar en casa. Rocío Andia Arotaipe conquistó la medalla de oro en los 5000 metros marcha del Campeonato Iberoamericano U20 Lima 2026, al imponerse con un tiempo de 22min 48s 45c en una emocionante competencia disputada en el Estadio Atlético de la Videna.

La atleta nacional, nacida en 2009 y una de las principales promesas del atletismo peruano, confirmó su crecimiento internacional al superar a la boliviana Nelci Rojas Mejía, quien fue segunda con 22:48.85, y a la mexicana Naomi Luis Escobedo, tercera con 22:54.30. La victoria representa uno de los resultados más importantes de su joven carrera deportiva.

Andia llegó al certamen tras una destacada temporada 2026, en la que logró la clasificación al Campeonato Mundial U20 y a los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. Además, había registrado marcas sobresalientes en la especialidad, consolidándose como una de las figuras emergentes de la marcha peruana.

MEDALLAS PARA PERÚ

La jornada también dejó otra alegría para el país con la medalla de bronce en la posta masculina 4x100 metros. El cuarteto integrado por Ángel Daniel Solís Malca, Pablo Zunner Rodríguez Acosta, Eduardo Rentería Chumacero y Mariano Fiol Castro Mendívil subió al podio tras registrar 41.70 segundos.

La prueba fue ganada por Brasil con 41.13 segundos, mientras que Chile obtuvo la medalla de plata con 41.51. De esta manera, el relevo peruano sumó una valiosa presea para la delegación nacional en el campeonato que reúne a las principales promesas del atletismo iberoamericano.

De esta manera, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) con el respaldo del Ministerio de Educación, continúa fortaleciendo el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento y las nuevas generaciones que representan al país en competencias internacionales.