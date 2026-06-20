Alemania venció 2-1 a Costa de Marfil y avanzó a la siguiente fase del Mundial 2026

El equipo alemán sufrió, pero terminó imponiéndose en los descuentos con un gol que desató la celebración.

Por la segunda fecha del Mundial 2026, la selección de Alemania remontó 2-1 ante Costa de Marfil y selló su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El conjunto alemán mostró un juego ofensivo desde el inicio y tuvo incluso dos goles anulados durante el primer tiempo, situación que complicó aún más su camino hacia la victoria. Esto permitió que Costa de Marfil aprovechara sus ocasiones y planteara un partido mucho más intenso y disputado.

CLASIFICACIÓN ALEMANA

El partido tuvo un primer tiempo sorpresivo con el tanto de Franck Kessié al minuto 30 para el equipo africano, lo que obligó a Alemania a intensificar sus ataques. Esa presión generó dos goles que finalmente fueron anulados.

En el complemento, y tras los cambios realizados por el técnico alemán, Deniz Undav marcó el gol del empate al minuto 68. Cuando el tiempo reglamentario ya se había cumplido, apareció nuevamente en los descuentos para darle la victoria a Alemania al minuto 90+4 desatando la locura en todo el plantel.