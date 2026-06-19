Lima será la capital del Taekwon-Do ITF Sudamericano en junio de 2026

Del 24 al 27 de junio de 2026, la ciudad de Lima se convertirá en el epicentro deportivo de la región al albergar el X Campeonato Sudamericano de Taekwon-Do ITF. Este prestigioso evento reunirá a cientos de atletas, entrenadores, árbitros, dirigentes y delegaciones provenientes de diversos países de Sudamérica, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario marcial.

La competencia de alto nivel se desarrollará en las instalaciones del Velódromo de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), uno de los recintos más modernos del país, reconocido por ser escenario de grandes eventos internacionales y un símbolo del desarrollo deportivo en el Perú.

Integración y valores sobre el tatami

Organizado por la Asociación Peruana de Taekwon-Do ITF Tradicional, el campeonato no solo busca la gloria deportiva, sino que representa una oportunidad única para fortalecer los lazos de integración entre las naciones participantes. Asimismo, el torneo será una plataforma para promover los cinco valores fundamentales del Taekwon-Do: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable.

Visita ilustre y cumbre dirigencial

Uno de los hitos más destacados de esta décima edición será la llegada al país de Paul Weiler, Presidente de la International Taekwon-Do Federation (ITF). Su presencia en suelo peruano reafirma la relevancia internacional de este campeonato y respalda el trabajo organizativo que se viene realizando a nivel local.

De igual manera, el evento contará con la participación de los integrantes de la Junta Directiva Internacional de la ITF y la totalidad de los miembros de la Federación Sudamericana de Taekwon-Do. En paralelo a los combates, las autoridades sostendrán reuniones de trabajo, actividades protocolares y encuentros institucionales enfocados en trazar el crecimiento de la disciplina en la región.

Más allá de la competencia

Además de los combates oficiales, la agenda del evento incluye un fuerte componente académico y de capacitación. Se llevarán a cabo:

- Cursos especializados para árbitros.

- Reuniones técnicas de entrenadores.

- Procesos de acreditación de delegaciones.

- Programas de formación para elevar los estándares organizativos del continente.

Finalmente, el impacto del torneo trascenderá lo deportivo. Se proyecta la llegada de cientos de competidores y acompañantes, quienes dinamizarán el turismo local y tendrán la oportunidad de descubrir la riqueza cultural, histórica y gastronómica del Perú, transformando el campeonato en una auténtica fiesta de hermandad sudamericana.