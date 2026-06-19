Universitario anuncia partidos amistosos previo al inicio del Torneo Clausura

Tras finalizar la primera etapa de la Liga 1 2026 sin conseguir el objetivo que los acerque más al ansiado tetracampeonato, Universitario utilizó sus redes sociales para comunicarle a sus hinchas que disputará una serie de partidos amistosos previo al inicio del Torneo Clausura.

¿A QUIÉNES ENFRENTARÁ EL CLUB MERENGUE?

El combinado crema quiere llegar de la mejor manera al segundo certamen del campeonato peruano, por lo que se medirá el próximo sábado 11 de julio a las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental de Ate a Millonarios, equipo colombiano que tiene en sus filas a exintegrantes del cuadro merengue como Fabián Bustos y Rodrigo Ureña.

Con el propósito de llegar de la mejor manera, desde la institución también confirmaron otros duelos amistosos. El primero será ante Atlético Grau el sábado 27 de junio y ante Sport Boys el sábado 4 de julio; ambos duelos se jugarán en Campo Mar.

Cabe mencionar que el entrenador Héctor Cúper podrá contar con las nuevas incorporaciones que ha oficializado el plantel merengue. Entre los nuevos rostros que tendrá el club se encuentran Jordán Guivin, y posiblemente se anuncie la llegada de Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz.