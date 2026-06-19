Messi hace historia en el Mundial 2026: triplete a Argelia y récord compartido con Klose

Lionel Messi hizo historia en Kansas City. El capitán argentino anotó tres goles ante Argelia (3-0) en el Arrowhead Stadium, y con esos 16 tantos en Copas del Mundo igualó la marca histórica de Miroslav Klose como máximo goleador del torneo más importante del fútbol. Y lo hizo a sus 38 años, en su sexto Mundial y muy probablemente el último. Para los peruanos que siguen el torneo con cuotas en mano, el código promocional betano entrega un saldo de bienvenida útil para los próximos pronósticos del campeonato, especialmente con Argentina debutando con autoridad y nuevos récords al alcance.

El susto temprano y las lágrimas del capitán

El partido tuvo un susto que hizo temblar al hincha albiceleste. A los 13 minutos, Fares Chaibi marcó para Argelia tras superar mano a mano a Emiliano "Dibu" Martínez, y por unos segundos apareció en Kansas City el fantasma de la derrota albiceleste en el debut de Qatar 2022 contra Arabia Saudita. Pero el VAR anuló el gol por fuera de juego milimétrico, y solo cuatro minutos después llegó el desahogo.

Rodrigo De Paul filtró un pase desde el círculo central. Messi se acomodó la pelota a la zurda y lanzó un trallazo al ángulo desde fuera del área. Al festejar, al capitán le brotaron las lágrimas sobre el césped del Arrowhead Stadium. Era el primer gol de un torneo que, después de la lesión muscular sufrida con el Inter Miami en marzo, llegó a creer que no jugaría.

El gol que escribió Luca Zidane (sin querer)

El segundo gol, a los 60 minutos, tuvo un autor inesperado en la jugada previa. Mac Allister disparó al arco, y Luca Zidane, el hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane y portero titular de Argelia, rechazó el remate dejando la pelota servida en los pies de Messi. El capitán argentino no perdonó: la empujó a las redes y miró al cielo. El hijo de uno de los grandes adversarios históricos de Argentina (Zinedine Zidane le marcó a la albiceleste en cuartos del Mundial 2006) terminó, sin querer, asistiendo a Messi en su gol número 15 en Copas del Mundo.

A los 76 minutos llegó el cierre, otra vez con la zurda y otra vez tras un pase letal: esta vez la asistencia fue de Nicolás González. Tres goles, tres zurdazos, tres asistencias distintas (De Paul, Mac Allister vía Zidane, González), y un partido cerrado con la jerarquía propia de los campeones del mundo.

El récord histórico que ahora se comparte

Messi llegó al Mundial 2026 con 13 goles en Copas del Mundo acumulados a lo largo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Tras el hat-trick a Argelia, su cifra subió a 16, igualando exactamente la marca de Miroslav Klose, el delantero alemán campeón del mundo en 2014 que durante una década había sido el goleador histórico de la competencia.

Klose marcó sus 16 goles a lo largo de cuatro Mundiales (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). Messi los alcanzó en seis ediciones, pero todavía tiene partidos por delante para superarlo. Si marca un gol más en este Mundial, se convertirá en el máximo goleador absoluto de la historia de las Copas del Mundo.

El récord del goleador más veterano en una Copa del Mundo también está en juego. Roger Milla lo ostenta con 42 años y 39 días desde USA 1994, y Messi (38 años y 357 días al momento del hat-trick) todavía está lejos. Pero el récord de 6 Mundiales disputados sí queda confirmado: Messi lo comparte ahora con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, los únicos tres futbolistas que han jugado seis ediciones del torneo.

Un cruce de DTs con historia personal

El duelo tenía además un componente personal en los banquillos. Vladimir Petković, técnico de Argelia, había dirigido a Lionel Scaloni en la Lazio años atrás. "No me ponía nunca", había recordado entre risas el seleccionador argentino antes del partido. Ayer en Kansas City, Scaloni le ganó al técnico que no le daba minutos, completando una de las simetrías más entretenidas del torneo.

Petković fue elogioso con Messi después del partido. Y Scaloni reconoció que el VAR del gol anulado a Chaibi fue un momento clave: "Si entra ese gol, el partido cambia entero."

Lo que viene para Argentina

La Albiceleste lidera el Grupo J con tres puntos. El próximo partido es el lunes 22 de junio a las 12:00 del mediodía (hora peruana) contra Austria en el AT&T Stadium de Dallas, en un duelo donde se enfrentarán dos equipos que regresan al Mundial tras un tiempo (Austria vuelve después de 28 años). El cierre del grupo será el sábado 27 de junio contra Jordania, debutante absoluto del torneo, en Kansas City.

Si Argentina gana sus próximos dos partidos, no solo se asegurará el liderato del grupo, sino que Messi tendrá nuevas oportunidades para superar definitivamente a Klose y convertirse en el máximo goleador absoluto en la historia de los Mundiales. A sus 38 años, en lo que probablemente sea su despedida de la competencia más importante del fútbol, el capitán argentino sigue sumando capítulos a una historia que parecía imposible de extender más.

Kansas City fue solo el primero. Quedan, al menos, dos más por escribir.