Messi alcanzó la cima de los goleadores históricos de los Mundiales tras su hat-trick

Con una actuación histórica, Messi llegó a 16 tantos en Copas del Mundo y quedó como colíder de la tabla de goleadores históricos.

El debut de la selección argentina en el Mundial 2026 no solo dejó una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, sino también una marca histórica para uno de sus jugadores más representativos.

Con su triplete, el astro argentino igualó el registro goleador del alemán Miroslav Klose, quien hasta ese momento ostentaba el título de máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos.

MÁXIMO GOLEADOR

Lionel Messi lideró la victoria argentina desde los 17 minutos, cuando anotó el 1-0 tras un pase filtrado de Rodrigo De Paul. Los demás goles llegaron en la segunda mitad del encuentro. Al minuto 60, volvió a hacerse presente en el marcador luego de aprovechar una asistencia de Alexis Mac Allister.

Finalmente, a los 75 minutos, puso la cereza al pastel con un remate desde fuera del área, completando así su triplete y sellando la contundente victoria de la Albiceleste.

TABLA DE GOLEADORES

Miroslav Klose 16 goles

Lionel Messi 16 goles

Ronaldo Nazario 15 goles

Gerd Müller 14 goles

Kylian Mbappé 14 goles

Just Fontaine 13 goles

Pelé 12 goles