¡Respaldo total! Riveros elogió a Lapadula y abrió las puertas de Universitario

Riveros respaldó la posible incorporación del atacante de la selección peruana y consideró que elevaría el nivel competitivo del equipo.

Tras el parón de la Liga 1 Te Apuesto 2026, Universitario de Deportes viene realizando gestiones para seguir incorporando refuerzos con la finalidad de recuperar el protagonismo en el Torneo Clausura.

Uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas es el de Gianluca Lapadula, quien tendría todo encaminado para vestir la camiseta crema y sumarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Héctor Cúper.

Ante estas especulaciones, Williams Riveros, defensor tricampeón con el cuadro merengue, se refirió a la posible llegada del delantero ítalo-peruano y aseguró que su incorporación representaría un importante salto de jerarquía para el club en la lucha por alcanzar sus objetivos durante el segundo semestre de la temporada.

DECLARACIONES DE RIVEROS

Tras su llegada a la capital, Riveros ratificó el compromiso del equipo e hizo media culpa por los resultados obtenidos en la primera etapa del año. “Seguimos con el mismo compromiso que tuvimos estos seis meses. Probablemente no se nos dieron los resultados, pero bueno, vamos a seguir trabajando, a seguir corrigiendo todo lo mal que se hizo y esperemos que podamos ganar este semestre”, indicó.

Por otro lado, también se refirió a la posible llegada del delantero ítalo-peruano, a quien calificó como un jugador de jerarquía. Asimismo, manifestó su deseo de que la operación pueda concretarse. “La verdad no estoy enterado de nada. Pero sería buenísimo que esté; un jugador como él que llegue al club daría muchísima jerarquía, así que ojalá que se dé”, concluyó.