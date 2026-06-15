España empató 0-0 con Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026

La falta de contundencia frente al arco rival impidió que España transformara su dominio en goles, obligándola a conformarse con un inesperado empate.

En lo que fue su debut en el Mundial 2026, la selección de España no pudo pasar del empate sin goles ante Cabo Verde, resultado que generó sorpresa al tratarse de una de las selecciones consideradas favoritas para conquistar la Copa del Mundo.

El encuentro, disputado en Atlanta, tuvo un claro dominio español en varios pasajes del juego. Sin embargo, pese a las numerosas aproximaciones al arco rival, ninguna de ellas pudo concretarse en gol, evidenciando una falta de eficacia en los metros finales.

La falta de efectividad ofensiva terminó generando frustración tanto en los jugadores como en la afición española, que esperaba un estreno victorioso en la máxima cita del fútbol mundial.

NO PUDIERON CONCRETAR SUS SITUACIONES

En un partido en el que la “Roja” registró 801 pases y once tiros de esquina, ninguna de esas aproximaciones pudo convertirse en gol. En tanto, la selección de Cabo Verde, pese a sus limitaciones, supo manejar el partido y el marcador, que terminó siendo más favorable para sus intereses.

Asimismo en conferencia de prensa el entrenador de la Selección Española, Luis de la Fuente, indicó que deben de seguir trabajando y mejorar con la finalización de jugadas. "Hay que seguir insistiendo, mejorando y con la misma idea. Debemos mejorar en la finalización. Cabo Verde es un equipo muy organizado, han jugado con 10 defensores delante del área y es muy difícil generar espacios. Cuando la pelota no quiere entrar, no quiere entrar", indicó.



DEBUT DE LAMINE YAMAL

Por otro lado, este partido marcó el debut de uno de los jugadores llamados a hacer historia con la “Roja”. Lamine Yamal ingresó al minuto 71 en reemplazo de Gavi; sin embargo, pese a mostrar algunos destellos de su fútbol desequilibrante, no fue suficiente para que España pudiera conseguir la victoria.