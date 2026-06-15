Faustino Asprilla destacó el nivel de Pedro Gallese en Deportivo Cali

Las destacadas actuaciones del portero peruano Pedro Gallese con Deportivo Cali han despertado elogios tanto en la prensa colombiana como en reconocidas figuras del fútbol de ese país, entre ellas el ex delantero Faustino Asprilla.

El histórico atacante, recordado por su paso por el Newcastle, resaltó las cualidades del arquero nacional y la importancia que ha adquirido dentro del esquema del conjunto caleño. Asimismo, aseguró que el “Pulpo” es uno de los futbolistas más destacados y a seguir dentro del campeonato colombiano.

DESTACÓ SUS CUALIDADES

Entre los diversos elogios dirigidos al guardameta peruano, Asprilla destacó la relevancia que ha adquirido dentro de Deportivo Cali y aseguró que será uno de los jugadores a seguir en la próxima temporada del fútbol colombiano. “Es un jugador importante. Creo que si sigue en el Deportivo Cali, y me imagino que sí, va a ser un jugador muy interesante de seguir en la próxima liga colombiana”, indicó.

De esa forma, no descartó que el destacado rendimiento de Gallese pueda despertar el interés de otros clubes del fútbol colombiano e incluso de equipos del extranjero que busquen hacerse con sus servicios debido a su destacado rendimiento.

SU OPINIÓN RESPECTO AL MUNDIAL

Por otro lado, Asprilla también se refirió al desarrollo del Mundial 2026 y cuestionó la ampliación del número de selecciones participantes, al considerar que la medida resulta excesiva. “Va a ser un Mundial largo. Sigo pensando que hay muchas selecciones que sobran en el Mundial. Cuarenta y ocho es una exageración, pero bueno, es lo que nos va a tocar ver”, aseguró.