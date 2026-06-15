¡Adiós definitivo! Miguel Silveira vuelve al Perú para desvincularse de Universitario

La salida del atacante se produce en medio de cuestionamientos sobre su participación en el equipo y de polémicas declaraciones realizadas por su representante.

Tras los recientes acontecimientos en torno al jugador Miguel Silveira, quien arribó a la capital con la finalidad de concretar su desvinculación de Universitario de Deportes luego de llegar a un acuerdo con la directiva del club, su salida parece estar cada vez más cerca.

Uno de los factores que habría influido en esta decisión fueron las declaraciones de su representante, además de la imposibilidad del futbolista brasileño de consolidarse como titular en el equipo del vigente tricampeón del fútbol peruano.

El jugador de 23 años, que llegó como una de las incorporaciones más llamativas para el fútbol peruano, deja el conjunto crema tras disputar 11 partidos oficiales entre la Copa Libertadores y la Liga 1, registrando además una sola anotación.

PONE FIN A SU ETAPA CON LA “U”

En declaraciones a Jax Latin Media, el jugador que arribó a la capital habló sobre su futuro en Universitario. “Hoy vine acá para firmar mi rescisión. Llegué a un acuerdo con Universitario”, indicó.

Asimismo evitó hablar sobre las declaraciones realizadas por parte de su representante Robson Lima. “Yo no tengo que aclarar nada de lo que dijo él. Al que deberías preguntarle es a él. En ese tema no hablaré”, agregó.

POLÉMICAS DECLARACIONES DEL REPRESENTANTE

En el programa “Mano a Mano”, Robson Lima se refirió a la situación de Miguel y sostuvo que las pocas oportunidades que tuvo en el cuadro crema habrían estado influenciada por algunos jugadores dentro del plantel. “Es una situación delicada, pero quiero que sepan de mí, no de Miguel. Yo ya hablé con los dirigentes antes de hablar con ustedes. No es algo que estoy diciendo a espaldas de nadie. Yo no recuerdo el nombre de los jugadores, pero había dos o tres jugadores que hacían la alineación. Y cuándo el técnico quiere hacer cambios, decían ‘pon a este o pon al otro’”, sostuvo.

Además indicó que se comunicó algunas veces con el club para saber la situación del jugador. “Ustedes se dieron cuenta que algunas veces no calentaba… Calentaban todos, ponían un lateral o un número 5 en su puesto. Eso nos preocupaba porque queríamos saber el motivo. Yo mismo llamé algunas veces para preguntar qué problema tenía Miguel o por qué no lo consideraban (…). No recuerdo el partido, puedo preguntarle a Miguel, pero esto no ocurrió una sola vez. Pasó con él y con otros jugadores también. No sucedió solamente con él. Repito, estoy hablando con ustedes, no a espaldas de nadie”, concluyó.