Fossati aconsejó a Universitario y pidió mantener la calma ante los malos resultados

Ante las críticas por el rendimiento del equipo, el técnico uruguayo instó a la dirigencia y al comando técnico a trabajar con serenidad para reencontrarse con la identidad futbolística del club.

El complicado momento deportivo que atraviesa Universitario de Deportes no ha pasado desapercibido para la opinión pública, que ha observado cómo el vigente tricampeón del fútbol peruano se ha alejado del estilo de juego que lo llevó a conquistar la Liga 1 y a destacar en la Copa Libertadores.

Ante esta situación, una voz autorizada dentro del mundo crema como Jorge Fossati se pronunció al respecto, brindando su análisis sobre el presente del equipo y explicando qué aspectos debería corregir Universitario para revertir este escenario y recuperar el protagonismo que había mostrado en los últimos años.

PALABRA DE FOSSATI

En declaraciones al programa Campeonísimo, el “Nono”indicó que se deben de corregir los errores y brindar actuaciones que estar a corde de lo que significa el club. “En virtud de ese análisis que hagan las autoridades del club, el director de fútbol y el actual cuerpo técnico, habrá que corregir lo que consideren que no se hizo bien y apuntar a que Universitario vuelva a tener una presentación acorde con lo que representa el club en el fútbol peruano durante la segunda parte del año. Y, por supuesto, no sería nada milagroso revertir esta situación, porque no es tan diferente a la que vivimos en el 2023, cuando terminó el Apertura”, indicó.

Asimismo, la reestructuración del club tampoco pasó desapercibida, ya que los resultados continúan siendo esquivos y el equipo se encuentra cada vez más alejado de mostrar el nivel futbolístico y el despliegue en el campo que lo caracterizaron. “De ese periodo quedan conclusiones y experiencias. Y eso, insisto, no importa si saliste primero, segundo, quinto o lo que sea. No es que los resultados no importen en el fútbol profesional, claro que importan, y mucho, pero a lo que voy es que los partidos no se analizan únicamente desde el resultado, como lo he dicho mil veces”, concluyó.